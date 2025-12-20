Il M5s ironico con la Regione | Il Piano sanitario è rimasto nella letterina a Babbo Natale?
FABRIANO – Il Natale con i suoi giorni di festa si avvicina. Eppure i problemi della Sanità restano. Ad affrontarli è oggi il Movimento 5 Stelle della provincia di Ancona con il suo referente Sergio Romagnoli. Questi, tra un richiamo a Babbo Natale e un po’ di ironia, non manca di sottolineare. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Curiosità, ad Amalfi la Letterina per Babbo Natale su pregiata carta bambagina realizzata a mano
Leggi anche: Fiorello legge la letterina di Corona: "Babbo Natale, ho le prove che non esisti"
Marta Ruggeri, candidata M5s in Regione: «Tagliamo gli sprechi e iniziamo dall’Atim» - «Innanzitutto un metodo di lavoro fondato sull’ascolto dei bisogni, sulla convinzione che in tutti i campi serva trasparenza e un ... corriereadriatico.it
Manovra. Scontro sul ripristino dei “Presidenti Commissari” nelle Regioni in piano di rientro. Giordano (M5S): “È inaccettabile” - Dopo oltre due ore di bagarre in Commissione Bilancio sui due emendamenti, che l'opposizione ha subito definito "pro De Luca ", a prima firma Assunta Tartaglione (Pd) e Mariano Rabino (Scci), la ... quotidianosanita.it
In Piemonte piano della Regione per progettare 7 nuovi ospedali. Ma il M5s esprime “forti perplessità” - Si è posto il problema del finanziamento dei progetti, con una stima di 300 milioni abbondanti, per i quali i 30 dell’emendamento sono insufficienti. quotidianosanita.it
Martina Capovin. . La mia intervista a Radio Nbc Qualche giorno fa sono stata ospite dell’amica Caterina Foti a Radio Nbc Rete Regione, nel programma “C’è Caterina”. Una grande emozione per me. Una bellissima intervista di quelle “di cuore”, durante la - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.