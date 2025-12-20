Il lusso corre sull’acqua I megayacht di Baglietto che piacciono agli Usa

"Italians Do It Better" anche i megayacht come conferma il successo di Baglietto, lo storico cantiere del Tirreno con sede a La Spezia e produzione a Carrara, che annuncia la vendita del terzo esemplare della linea DOM115, la quinta commessa siglata dal cantiere nel corso del 2025. La conferma del successo della gamma firmata Stefano Vafiadis, che curerà anche gli interni di questa unità. Il DOM115 si dimostra un vero best seller nella sua categoria: uno yacht con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio, che racchiude in 35 metri una visione contemporanea e accattivante, capace di esaltare il carattere sportivo e le linee fluide che distinguono tutta la famiglia DOM. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

