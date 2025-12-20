Il Liverpool si avvicina al quarto posto grazie a una vittoria per 2-1 contro il Tottenham, che termina la partita in inferiorità numerica. La partita è stata caratterizzata dai gol di Isak ed Ekitiké, mentre un’espulsione di Xavi Simons al 33’ ha influito sul corso dell’incontro.

Il Liverpool supera il Tottenham grazie ai gol di Isak ed Ekitiké, ma la partita è segnata dall’espulsione di Xavi Simons al 33?. Gli Spurs hanno finito addirittura in nove per l’espulsione di Romero nel recupero. I Reds agganciano il Chelsea al quarto posto nonostante la crisi prolungata. L’analisi del Guardian Tottenham-Liverpool, cronaca di un match tesissimo. Scrive il Guardian: Il Liverpool ottiene la seconda vittoria consecutiva grazie ai gol di Alexander Isak e Hugo Ekitiké, ma resta da capire se ciò sarebbe avvenuto senza l’episodio del 33º minuto. Xavi Simons ha ricevuto un rosso molto “moderno” dopo una revisione Var per un intervento scomposto su Virgil van Dijk, impedendo a entrambe le squadre di esprimere un’impressione autentica di sé. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Liverpool zitto zitto risale al quarto posto: batte 2-1 il Tottenham che chiude in nove

Leggi anche: Carlos Augusto, il jolly perfetto dall'Inter che, zitto zitto, si è ripreso il Brasile

Leggi anche: Divertimento per adulti e piccini con “Zitto Zitto” e il poliedrico Claudio Cremonesi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Anche #Owen critica lo sfogo di #Salah contro #Slot e il #Liverpool: «Il calcio è un gioco di squadra» Il Pallone d'oro su X: «Non ti conveniva star zitto, goderti l’opportunità di rappresentare il tuo paese in Coppa d'Africa e poi vedere al ritorno cosa sarebbe suc - facebook.com facebook