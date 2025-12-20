Il lastra-gate i cuori di D’Urso e i litigi di Lucarelli | il meglio e il peggio di Ballando con le stelle 2025

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Non un semplice programma televisivo. Ballando con le stelle è un fenomeno culturale, un rito collettivo, una liturgia del sabato sera. Uno di quei programmi per cui si rinuncia all'uscita con gli amici, ci si rifugia sotto una coperta con una tisana bollente e si resta lì, fedeli, perché se perdi una puntata . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: Ballando con le Stelle spaccato in due: tra ‘lastra-gate’, Barbara D’Urso e il possibile addio di Selvaggia Lucarelli

Leggi anche: Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli dice la sua su Belen Rodriguez, sul "Lastra-Gate" e su Barbara D’Urso

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

lastra gate cuori d8217ursoIl lastra-gate, i cuori di D'Urso e i litigi di Lucarelli: il meglio (e il peggio) di Ballando con le stelle 2025 - Ballando con le stelle è un fenomeno culturale, un rito collettivo, una liturgia del sabato sera. adnkronos.com

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci: “Confronto acceso tra Fognini e Fialdini”. Lui smentisce - Come ogni anno, anche la ventesima edizione di Ballando con le Stelle ha il suo “caso”: stiamo parlando del lastra- dilei.it

Lastra-gate a Ballando, Fabio Fognini: “Lastre a Francesca Fialdini? Sono io il colpevole”/ Scuse in diretta - Sono io il colpevole" Scuse in diretta e pace fatta h2>Fabio Fognini e Francesca Fialdini: chiarimento in ... ilsussidiario.net

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.