Il lastra-gate i cuori di D’Urso e i litigi di Lucarelli | il meglio e il peggio di Ballando con le stelle 2025

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci: “Confronto acceso tra Fognini e Fialdini”. Lui smentisce - Come ogni anno, anche la ventesima edizione di Ballando con le Stelle ha il suo “caso”: stiamo parlando del lastra- dilei.it

Lastra-gate a Ballando, Fabio Fognini: “Lastre a Francesca Fialdini? Sono io il colpevole”/ Scuse in diretta - Sono io il colpevole" Scuse in diretta e pace fatta h2>Fabio Fognini e Francesca Fialdini: chiarimento in ... ilsussidiario.net

#FrancescaFialdini: "Il 'lastra-gate' a ' #BallandoConLeStelle ' E' emersa la competizione ma ormai è alle spalle" Dopo l'infortunio, la conduttrice è tornata in pista carica e col sorriso pronta per la finale. "Se voglio vincere è una sfida, e vogliamo tutti arrivarci x.com

Francesca Fialdini: “Il ‘lastra-gate’ a ‘Ballando’ E’ emersa la competizione ma ormai è alle spalle” - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.