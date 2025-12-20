Il gruppo consorti del Rotary Club dona 3000 euro per le case rifugio
Il gruppo Consorti del Rotary Club Cesena ha deciso di contribuire al sostegno delle case rifugio presenti sul territorio con una donazione di tremila euro. Questa iniziativa si inserisce nell’impegno del Rotary nel supportare le strutture dedicate alla tutela delle donne vittime di violenza, in collaborazione con il Centro Donna – Centro Antiviolenza di Cesena.
Il gruppo Consorti del Rotary Club Cesena rinnova il proprio sostegno al Centro Donna – Centro Antiviolenza di Cesena con una donazione di tremila euro destinata alle case rifugio presenti sul territorio, strutture fortemente volute dall’Amministrazione comunale per la tutela delle donne vittime. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
