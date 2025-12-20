' Il gruffalò' il 25 gennaio al Teatro al Parco

dai 3 annidi Julia Donaldson e Axel Scheffleradattamento drammaturgico Pino Costalungacon Ivan Portale, Matteo Erli Matteo Fresch, Bianca Ferrariniadattamento e regia Manuel Rengamusiche Patrizio Maria D’Artistacoreografie Elisa Cipriani, Luca Condelloscenografie Federico Balestrocostumi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: 'Il sen(n)o': il 30 gennaio al Teatro al Parco

Leggi anche: 'Tartufo' il 21 novembre al Teatro al Parco

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Teatro Rossini Pesaro, la musica de 'Lo splendore di Aleppo' il 25 gennaio - Pesaro, 18 gennaio 2019 – Aleppo, città che per secoli ha colpito i viaggiatori per ricchezza culturale e cosmopolitismo, simbolo della musica di tutto il Vicino Oriente, è dal 1986 Patrimonio ... ilrestodelcarlino.it

Giochi Puffo&Menta v. IX Gennaio 41, Modena est 371 433 0583 Orari di apertura: Lun 9.30-12.30 16-19 Mar 9.30-12.30 Mer 9.30-12.30 16-19 Gio 9.30-12.30 Ven 9.30-12.30 16-19 Sab 9.30-12.30 16-19 #puffoementa #modena #negoziousato #usato - facebook.com facebook