' Il gruffalò' il 25 gennaio al Teatro al Parco

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

dai 3 annidi Julia Donaldson e Axel Scheffleradattamento drammaturgico Pino Costalungacon Ivan Portale, Matteo Erli Matteo Fresch, Bianca Ferrariniadattamento e regia Manuel Rengamusiche Patrizio Maria D’Artistacoreografie Elisa Cipriani, Luca Condelloscenografie Federico Balestrocostumi. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Leggi anche: 'Il sen(n)o': il 30 gennaio al Teatro al Parco

Leggi anche: 'Tartufo' il 21 novembre al Teatro al Parco

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Teatro Rossini Pesaro, la musica de 'Lo splendore di Aleppo' il 25 gennaio - Pesaro, 18 gennaio 2019 – Aleppo, città che per secoli ha colpito i viaggiatori per ricchezza culturale e cosmopolitismo, simbolo della musica di tutto il Vicino Oriente, è dal 1986 Patrimonio ... ilrestodelcarlino.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.