Il Grifone e gli studenti C’è ’Classi in curva’

CALCIO Il Grosseto si accinge a chiudere questa prima parte della stagione dopo aver compiuto un cammino esemplare. Dopo la sconfitta di Seravezza i biancorossi di mister Indiani si sono imposti all’attenzione generale in virtù di un comportamento che, a questi livelli, difficilmente si trova, in un crescendo continuo di risultati che hanno evidenziato tutta la forza del "gruppo". L’unico neo in questa fantastica cavalcata può essere considerato la eliminazione dalla Coppa Italia ad opera dell’Unipomezia. Domani, dunque, termina il girone d’andata con l’arrivo allo stadio "Zecchini" dei biancorossocelesti del Ghiviborgo: la squadra allenata da mister Ingenito tenterà il "colpaccio" contro la prima della classe, ma si troverà davanti Marzierli e compagni vogliosi di ottenere la quattordicesima vittoria di campionato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

