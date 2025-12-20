Il gregge lungo la ferrovia e quella recinzione che manca | Morti 70 esemplari tolto carcasse per cinque ore
San Miniato, 20 dicembre 2025 – Una strage. Una vera carneficina. Un incidente che ha mandato in tilt il traffico ferroviario, ma che ha anche danneggiato gravemente un’azienda agricola. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di giovedì. Cos’è successo? Un gregge di pecore al pascolo vicino a via Cavane, a San Miniato, dall’argine a fianco della ferrovia è riuscito in parte ad andare sui binari “perché sul ponte non c’è recinzione”: dopo pochi minuti – scrivono dall’azienda agricola Visintin di Fucecchio, proprietaria del gregge – sono sopraggiunti due treni in direzioni opposte “ed è stata una carneficina”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il gregge lungo la ferrovia e quella recinzione che manca: “Morti 70 esemplari, tolto carcasse per cinque ore”.
