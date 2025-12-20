San Miniato, 20 dicembre 2025 – Una strage. Una vera carneficina. Un incidente che ha mandato in tilt il traffico ferroviario, ma che ha anche danneggiato gravemente un’azienda agricola. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di giovedì. Cos’è successo? Un gregge di pecore al pascolo vicino a via Cavane, a San Miniato, dall’argine a fianco della ferrovia è riuscito in parte ad andare sui binari “perché sul ponte non c’è recinzione”: dopo pochi minuti – scrivono dall’azienda agricola Visintin di Fucecchio, proprietaria del gregge – sono sopraggiunti due treni in direzioni opposte “ed è stata una carneficina”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il gregge lungo la ferrovia e quella recinzione che manca: “Morti 70 esemplari, tolto carcasse per cinque ore”

Leggi anche: Treno investe gregge. Ferrovia bloccata ore

Leggi anche: “Siete voi il programma più lungo della televisione italiana, cinque ore e mezza! Noi duriamo poco!”: Milly Carlucci scherza con Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il gregge lungo la ferrovia e quella recinzione che manca: “Morti 70 esemplari, tolto carcasse per cinque ore”.

Il gregge lungo la ferrovia e quella recinzione che manca: “Morti 70 esemplari, tolto carcasse per cinque ore” - Gli animali hanno invaso i binari perchè quel ponte è sprovvisto di recinzione ... lanazione.it