Il governo dovrà restituire un miliardo a Tim tutto per il canone del 1998

Dopo 27 anni di contenziosi, Tim è vicina a ottenere il rimborso del canone concessorio versato allo Stato nel 1998. La somma, comprensiva di interessi, ha ormai raggiunto oltre un miliardo di euro. La Corte di Cassazione ha sciolto i dubbi sulla questione, confermando la richiesta del gruppo guidato da Pietro Labriola di recuperare la tassa pagata all’epoca, quando l’azienda era già stata privatizzata. La società ha commentato in una nota: “Abbiamo ricevuto comunicazione della sentenza che conferma la restituzione del canone concessorio preteso per il 1998, chiudendo così un contenzioso durato oltre 20 anni ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

