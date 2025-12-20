Il governo dovrà pagare oltre un miliardo a Tim per un canone del 1998 la decisione della Cassazione | cosa è successo

La Corte di Cassazione ha stabilito che il governo italiano dovrà rimborsare oltre un miliardo di euro a Tim, ponendo fine a una lunga battaglia legale durata più di venti anni. La vicenda ha avuto inizio quando l’ex monopolista delle telecomunicazioni versò oltre 500 milioni di euro come contributo obbligatorio allo Stato nel 1998. Tim ha sempre sostenuto che tale pagamento fosse indebito e ha agito per ottenerne il rimborso. La conferma di Tim. La compagnia telefonica ha confermato di aver ricevuto comunicazione, in data odierna, in merito alla sentenza della Corte di Cassazione che «rigetta il ricorso presentato dalla presidenza del Consiglio dei ministri e conferma in via definitiva la decisione della Corte d’Appello di Roma dell’aprile 2024», si legge nella nota. 🔗 Leggi su Open.online

