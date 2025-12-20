Il gioco gratis dell’Epic Games Store del 20 dicembre è ora disponibile ecco il link per scaricarlo

Prosegue l’iniziativa natalizia dell’ Epic Games Store, che anche il 20 dicembre regala un nuovo gioco PC a tutti gli utenti. Il titolo è già disponibile al download e può essere riscattato gratuitamente con pochi clic, ma come da tradizione, l’offerta è a tempo limitato: una volta aggiunto alla libreria, il gioco resterà a disposizione per sempre, ma bisogna agire entro la finestra giornaliera. Epic continua così la sua maratona di regali, che accompagnerà gli utenti fino all’inizio di gennaio, rappresentando di fatto un’occasione ideale per ampliare la propria collezione senza spendere nulla. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Hogwarts Legacy è il nuovo gioco gratis dell’Epic Games Store ecco il link per scaricarlo.

Il gioco gratis dell'Epic Games Store del 20 dicembre è disponibile: avete poco tempo per riscattarlo - Blood West è il nuovo gioco gratis offerto dall'Epic Games Store in vista del Natale. multiplayer.it

Disponibile il gioco gratis dell'Epic Games Store del 19 dicembre, da riscattare entro 24 ore - Come previsto, Epic Games Store ha reso disponibile un nuovo gioco gratuito per oggi 19 dicembre, che accompagna i suoi saldi invernali. msn.com

Epic dovrebbe offrire oggi un gioco gratis coi dinosauri - Stando alle informazioni trapelate il gioco gratuito di questa settimana su Epic Games Stoee sarebbe Jurassic World Evolution 2. msn.com

Disponibile il gioco gratis dell'Epic Games Store del 19 dicembre, da riscattare entro 24 ore x.com

Potete scaricare ora la demo gratuita di un gioco PlayStation molto particolare, che quasi sicuramente non conoscete. https://www.everyeye.it/notizie/playstation-store-arrivata-demo-gratis-gioco-sicuramente-non-conosci-848462.htmlutm_medium=Social& - facebook.com facebook