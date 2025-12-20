Il gesto di Spalletti commuove i tifosi | cosa ha fatto prima di Juve-Roma!
È una storia che attraversa il tempo e continua a commuovere, perché parla di memoria, rispetto e umanità. Luciano Spalletti è spesso raccontato come un allenatore geniale, complesso, pieno di spigoli. Ma chi lo conosce sa che dietro il carattere forte c’è un uomo capace di gesti profondi e silenziosi. Uno di questi riguarda una ferita che il calcio italiano non ha mai dimenticato, una tragedia che ha segnato per sempre la Juventus e l’intero Paese. Il 15 dicembre 2006, a Vinovo, due giovani calciatori del settore giovanile bianconero persero la vita in circostanze drammatiche. Alessio Ferramosca e Riccardo Neri avevano soltanto un obiettivo semplice e innocente: recuperare alcuni palloni finiti in una vasca d’acqua piovana all’interno del centro sportivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Il gesto di Rupert Grint per il nuovo Ron che ha commosso i fan sui social: cosa ha fatto prima del ciak
Leggi anche: “Cosa ha fatto prima di andarsene”. L’avvocato De Rensis: il gesto, poi lascia lo studio di Giletti
Il gesto di Spalletti commuove i tifosi della Juve: cosa ha fatto nell’elenco dei convocati - E allora è normale che una storia, raccontata da “La Stampa” diventi virale e faccia il giro d’Europa. msn.com
La furia di Spalletti per il gesto di Italiano e la panchina del Bologna: “Lui da solo non ce la fa?” - Spalletti si infuria e sfida Italiano e il team manager davanti al Quarto Uomo: “Da solo non ... fanpage.it
Mugugni dei tifosi della Juventus, la reazione di Spalletti diventa virale: il video del confronto - La Juventus torna alla vittoria in campionato contro il Cagliari, anche se con una prestazione non troppo brillante. calciomercato.it
Il gesto di Spalletti commuove i tifosi della Juve: cosa ha fatto nell’elenco dei convocati - facebook.com facebook
Il gesto di #Spalletti commuove i tifosi della #Juve: cosa ha fatto nell’elenco dei convocati x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.