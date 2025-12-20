Il generale Garofano sparisce da Quarto Grado e potrebbe non tornare | Nuzzi prepara l’arrivo di Roberta Bruzzone

20 dic 2025

Nella puntata di ieri di Quarto Grado, il generale Garofano non era presente, sparita anche la sua postazione. Da Mediaset si vocifera che possa non tornare nella trasmissione di Nuzzi e si avanza l'ipotesi che possa arrivare qualcun altro, come Roberta Bruzzone. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

