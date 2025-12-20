Il Garante sanziona i sindcati per lo sciopero senza preavviso del 3 ottobre
Il Garante ha sanzionato i sindacati coinvolti nello sciopero senza preavviso del 3 ottobre, conclusa la verifica della Commissione di Garanzia sugli scioperi. La protesta, avvenuta in concomitanza con il blocco della Flotilla diretta a Gaza, ha sollevato questioni di rispetto delle norme previste. La decisione mira a garantire la corretta applicazione delle procedure in materia di scioperi e a tutelare gli interessi pubblici coinvolti.
La Commissione di Garanzia sugli scioperi ha chiuso la vicenda dello sciopero generale proclamato senza preavviso lo scorso 3 ottobre, all’indomani del blocco della Flotilla diretta a Gaza. Con una delibera adottata il 18 dicembre, l’Autorità ha valutato negativamente l’iniziativa sindacale e ha deciso di irrogare sanzioni economiche: 20mila euro ciascuno a Cgil e Usb, 10mila euro ai sindacati minori che avevano aderito alla proclamazione, tra cui Cub, Sgb, Cobas, Cib Unicobas e Cobas Sardegna. Nel comunicato diffuso oggi, la Commissione chiarisce che lo sciopero non poteva beneficiare delle deroghe all’obbligo di preavviso previste dall’articolo 2, comma 7, della legge 146 del 1990. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
