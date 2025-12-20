Il fuoco non ha vinto | il Prof Cafè riapre e accende la speranza dei reggini

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è solo una riapertura, ma un segnale forte alla città. Dopo mesi di silenzio forzato e lavori incessanti, il Prof Cafè di Reggio Calabria si prepara a riaprire le porte con una manifestazione dal profondo valore civile: "Dalle tenebre ai colori dei sogni”, un evento che unisce memoria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

il fuoco non ha vinto il prof caf232 riapre e accende la speranza dei reggini

© Reggiotoday.it - Il fuoco non ha vinto: il Prof Cafè riapre e accende la speranza dei reggini

Leggi anche: Si accende il ’Fuoco della Pace’. Arriva il sindaco di Betlemme . Da Assisi una voce di speranza

Leggi anche: Elezioni regionali, oggi alle urne in Calabria: alle 19 ha votato il 24,75% dei reggini

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il fuoco non ha vinto: il Prof Cafè riapre e accende la speranza dei reggini; Chi era Claudio Valente, killer della Brown e del prof del Mit: portoghese, ha vinto la green card alla lotteria; Il professore del Mit ucciso in casa a colpi d'arma da fuoco; Trovato morto Claudio Neves Valente, il killer della Brown University: aveva ucciso anche il prof del Mit….

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.