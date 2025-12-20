Il Frosinone non si ferma più | battuto anche lo Spezia per 2-1 e primato consolidato Le pagelle

Ultima gara casalinga del 2025 e altra vittoria per il Frosinone, che batte lo Spezia 2-1 e si conferma in vetta alla classifica. I liguri partono forte e colpiscono una traversa con Soleri, ma al 16' sono i giallazzurri a passare in vantaggio con Bracaglia sugli sviluppi di un corner. Nella.

