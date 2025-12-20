Il festival TeatrOltre si presenta | le performance più contemporanee

Il festival regionale ‘ TeatrOltre ’, ideato e realizzato dall’ AMAT, torna confermando la sua vocazione multidisciplinare, e la sua attenzione verso le migliori esperienze performative contemporanee. Quattro gli eventi previsti nella provincia di Ancona, illustrati ieri insieme all’intero programma da Gilberto Santini e Daniela Rimei dell’AMAT. Si inizia l’8 febbraio al Teatro Pergolesi di Jesi con ‘ Autoritratto ’ di Davide Enia, Premio Ubu 2025 come ‘Migliore nuovo testo italiano’ e ‘Migliore attore’. "A Palermo, tutti possediamo una costellazione del lutto in cui le stelle sono persone ammazzate da Cosa Nostra", si legge nella presentazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

