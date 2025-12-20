Il Fentanyl fa paura anche in Romagna | 16 casi segnalati in Regione approvato un piano strategico

In Emilia-Romagna la presenza del Fentanyl è ancora molto limitata, ma la Giunta regionale ha messo a punto un piano strategico nel caso di diffusione del potente oppioide sul territorio regionale. Il documento è stato approvato nell'ultima seduta e prevede il coinvolgimento a più livelli di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

il fentanyl fa paura anche in romagna 16 casi segnalati in regione approvato un piano strategico

