In Emilia-Romagna la presenza del Fentanyl è ancora molto limitata, ma la Giunta regionale ha messo a punto un piano strategico nel caso di diffusione del potente oppioide sul territorio regionale. Il documento è stato approvato nell'ultima seduta e prevede il coinvolgimento a più livelli di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Il Fentanyl fa paura anche in Romagna: 16 casi segnalati in Regione, approvato un piano strategico

Leggi anche: Fentanyl, sedici casi In Emilia-Romagna. Ecco il piano della Regione per contrastarlo

Leggi anche: In Emilia-Romagna riscontrati solo 16 casi di positività al Fentanyl

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Un tragico scambio di persona ha portato a una fatalità. Un'infermiera di 26 anni, in servizio presso una clinica ravennate, è stata accusata di omicidio colposo per aver erroneamente somministrato un cerotto contenente fentanyl, un potente oppioide, a una pa - facebook.com facebook