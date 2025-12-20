In questo frenetico rush finale verso il Natale 2025, la percezione del regalo perfetto sta subendo una trasformazione interessante. Mentre in passato l’enfasi era posta sulla dimensione e sul costo del pacco, oggi la vera sorpresa si trova nei dettagli più piccoli, curati e, soprattutto, inaspettati. È l’anno dei “mini-doni”, piccoli pensieri dal grande impatto estetico e sensoriale che stanno dominando i di TikTok e Instagram. Non sono semplici ripieghi dell’ultimo minuto, ma scelte mirate che puntano a coccolare chi le riceve con un’attenzione specifica ai suoi gusti e alla sua personalità. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il fascino dei “mini-doni”: quando il pensiero conta (e profuma di buono)

