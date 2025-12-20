Secondo Giuseppe Ingoglia, noto doppiatore italiano, il quoziente intellettivo medio della popolazione mondiale è in diminuzione, e tra le principali cause c’è l’impoverimento del linguaggio. “Diversi studi dimostrano una correlazione diretta tra la diminuzione della conoscenza lessicale e la capacità di elaborare e formulare un pensiero complesso”, afferma Ingoglia. Il doppiatore sottolinea come la graduale scomparsa di forme grammaticali tradizionali – congiuntivo, imperfetto, forme composte del futuro e participio passato – porti a un pensiero quasi esclusivamente legato al presente, limitato e incapace di proiettarsi nel tempo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Il doppiatore Giuseppe Ingoglia: “Il linguaggio povero riduce il pensiero complesso e il quoziente intellettivo”

