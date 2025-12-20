Il dominatore Marc Marquez | Pronto al rientro Qui sono felice
dall’inviato Sorride Marc Marquez, mentre alza il velo sulla Ducati Panigale V4 Replica, ovvero la moto campione del Mondo 2025 che Borgo Panigale ha prodotto in suo onore con una tiratura minima e da collezionisti, di 293 esemplari. Sorride perchè, ieri, lo spagnolo ha chiuso il suo anno da numero uno assoluto e sull’orizzonte ha un 2026 che promette nuove emozioni e trionfi. "Con questa festa – dice – finisce davvero il 2025. Ho vinto, ho brindato con tutti, in Italia e in Spagna. Adesso ho bisogno di passare un paio di settimane a casa, tranquillo, per ricaricare le pile e guardare al futuro". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: MotoGp, Alex Marquez felice e al servizio di Ducati: “Se hanno bisogno sono qui”
Leggi anche: Marc Marquez: "Riabilitazione ok. Il Mondiale? Dovevo provarci, sarei stato felice anche del 2° posto"
Il dominatore. Marc Marquez: Pronto al rientro. Qui sono felice»; Bagnaia: Stracciato da Marquez a causa di Valentino Rossi, riflessioni su Pecco e il parere di Paolo Simoncelli.
Il dominatore. Marc Marquez: "Pronto al rientro. Qui sono felice» - dall’inviato Sorride Marc Marquez, mentre alza il velo sulla Ducati Panigale V4 Replica, ovvero la moto campione del Mondo ... sport.quotidiano.net
Bagnaia: "Stracciato da Marquez a causa di Valentino Rossi", riflessioni su Pecco e il parere di Paolo Simoncelli - La crisi di Bagnaia tiene banco durante il letargo della MotoGP, l'ex Yamaha Hervè Poncharal tira in ballo il confronto con Marquez e Paolo Simoncelli indica nella radice rossiniana il problema di Pec ... sport.virgilio.it
Marc Marquez a tre passi dalla felicità: così è tornato dominatore - In queste parole c’è tutto il “nuovo” Marc Marquez, pronto a mettere le mani sul suo nono titolo mondiale in carriera. corrieredellosport.it
Brembo: tutti i numeri del campionato MotoGP 2025 La MotoGP 2025 ha celebrato il ritorno sul tetto del mondo di Marc Marquez, autentico dominatore della stagione, tanto da aggiudicarsi... - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.