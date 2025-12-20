dall’inviato Sorride Marc Marquez, mentre alza il velo sulla Ducati Panigale V4 Replica, ovvero la moto campione del Mondo 2025 che Borgo Panigale ha prodotto in suo onore con una tiratura minima e da collezionisti, di 293 esemplari. Sorride perchè, ieri, lo spagnolo ha chiuso il suo anno da numero uno assoluto e sull’orizzonte ha un 2026 che promette nuove emozioni e trionfi. "Con questa festa – dice – finisce davvero il 2025. Ho vinto, ho brindato con tutti, in Italia e in Spagna. Adesso ho bisogno di passare un paio di settimane a casa, tranquillo, per ricaricare le pile e guardare al futuro". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il dominatore. Marc Marquez: "Pronto al rientro. Qui sono felice»

Leggi anche: MotoGp, Alex Marquez felice e al servizio di Ducati: “Se hanno bisogno sono qui”

Leggi anche: Marc Marquez: "Riabilitazione ok. Il Mondiale? Dovevo provarci, sarei stato felice anche del 2° posto"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il dominatore. Marc Marquez: Pronto al rientro. Qui sono felice»; Bagnaia: Stracciato da Marquez a causa di Valentino Rossi, riflessioni su Pecco e il parere di Paolo Simoncelli.

Il dominatore. Marc Marquez: "Pronto al rientro. Qui sono felice» - dall’inviato Sorride Marc Marquez, mentre alza il velo sulla Ducati Panigale V4 Replica, ovvero la moto campione del Mondo ... sport.quotidiano.net