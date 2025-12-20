il derby del pontedera oggi fare risultato

La classifica parla chiaro: il Livorno è quintultimo insieme alla Sambenedettese ed è sul primo gradino utile (partendo dal basso) per scansare i play out. Il Pontedera è terzultimo, quindi in piena zona spareggi-salvezza. Tra amaranto e granata, che tornano ad affrontarsi a distanza di cinque anni, c’è un vuoto di 5 punti (dove dentro sta il Bra). Ci vuole poco quindi a capire l’importanza di questa trasferta, la più corta, all’Ardenza per la squadra di Simone Banchieri, che come minimo non deve perdere altro terreno dalla rivale odierna. Assai meglio se riesce a conquistare quella vittoria sfuggita domenica contro la Sambenedettese e che al Pontedera manca ora da quattro turni (1 punto). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

