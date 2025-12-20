Che sarebbe stato un consiglio comunale ad “alta tensione“ e che avrebbe rimescolato gli equilibri in campo, c’era d’aspettarselo. Essendo il primo convocato dopo il rimpastone della giunta Del Ghingaro ad ottobre, che ha innescato l’uscita di tre consiglieri dalla maggioranza. E il primo, inoltre, dopo lo scisma della Lega, con l’uscita di Santini e Pacchini (in contestazione con il vicepresidente del partito Roberto Vannacci) che ha contribuito evidentemente ad “ammorbidire“ anche i rapporti tra il centrodestra e l’amministrazione civica. E come da copione sull’atto più politico fra quelli all’ordine del giorno, ovvero la variazioni di bilancio adottata in via d’urgenza dalla giunta, è accaduto di tutto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Consiglio rovente. Approvati tutti gli atti. Volano parole di fuoco fra Santini e Tofanelli

