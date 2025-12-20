Il condono edilizio promesso dal centrodestra durante le elezioni in Campania è sparito dalla manovra 2026
Il condono edilizio promesso dal centrodestra durante le elezioni in Campania non appare più nella manovra 2026. L'emendamento, inizialmente proposto, si è trasformato in un ordine del giorno non vincolante. Fratelli d'Italia afferma che i termini si riapriranno, mentre l'opposizione di centrosinistra sostiene che sia stato di fatto ritirato. Continua a leggere.
L'emendamento in manovra diventa un ordine del giorno, non vincolante. Fratelli d'Italia: "Si riapriranno i termini", l'opposizione di centrosinistra: "Di fatto lo hanno ritirato". 🔗 Leggi su Fanpage.it
