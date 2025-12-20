L’ex comunista Marco Rizzo non ha grandi simpatie per i deputati di Avs Nicola Fratoianni ed Elisabetta Piccolotti. Lo dimostra anche il suo ultimo post in cui li attacca pubblicamente, pubblicando una foto mentre sono insieme sui banchi della Camera: «Marito e moglie. Una vera e propria “dinastia politica” domestica, dove si portano a casa oltre 30.000 € al mese». Non le manda a dire, ma d’altra parte si sa che l’ex eurodeputato cossuttiano non sopporta minimamente la nuova sinistra e tantomeno la Cgil. Ma il suo attacco sferzante prosegue anche nelle righe successive: «S e penso a Marx che diceva “da ognuno secondo le proprie capacità, a ognuno secondo i propri bisogni” mi viene da vomitare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il comunista “puro” Marco Rizzo contro Fratoianni e Piccolotti: “Stipendi da 30mila euro, penso a Marx e vomito”

