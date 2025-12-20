È tempo di bilanci per Irama che oggi - 20 dicembre - compie 30 anni. Il cantante festeggia il traguardo delle tre decadi con una carriera ricca di successi e una vita privata che lo ha fatto finire spesso sulle prime pagine delle riviste di gossip. Tra le storie più significative del suo passato c'è quella con Victoria Stella Doritou, una relazione oggi conclusa ma che ha rappresentato un capitolo importante della sua vita. L'incontro a Parigi. Febbraio 2019. Le riviste di gossip riportano la notizia della rottura tra Giulia De Lellis e Irama. Dopo un anno d'amore l'influencer e il cantante sembrano avere preso strade diverse, ma nessuno dei due conferma la notizia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il colpo di fulmine a Parigi, la convivenza, Sanremo: la storia d'amore tra Irama e Victoria Stella Doritou

Leggi anche: Mykonos, la convivenza, l'ultima estate separati: la storia d'amore tra Valentina Ferragni e Luca Vezil

Leggi anche: Colpo di fulmine super vip trova nuovamente l amore e il fidanzamento lampo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il colpo di fulmine a Parigi, la convivenza, Sanremo: la storia d'amore tra Irama e Victoria Stella Doritou.

Il colpo di fulmine a Parigi, la convivenza, Sanremo: la storia d'amore tra Irama e Victoria Stella Doritou - Quella con Victoria è stata una delle relazioni più durature per Irama, che è stato legato all'influencer greca dal 2019 al 2022 subito dopo la fine della storia con Giulia De Lellis ... ilgiornale.it