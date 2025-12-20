Il raggiungimento di un accordo era imprescindibile. Spaccarsi sul sostegno finanziario all’Ucraina in guerra avrebbe posto la Ue su un piano inclinato verso esiti di progressiva disgregazione. Avrebbe inoltre aperto . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Il colpo al tabu del debito comune non ferma la deriva

Leggi anche: Ucraina, apertura di Orbán sul debito comune. I leader Ue: sì al prestito congiunto. Meloni soddisfatta: «Prevalso il buonsenso»

Leggi anche: L’Ue rispolvera l’ipotesi del debito comune per l’Ucraina ed è disposta a stare in Consiglio a oltranza

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Kiev rivendica l’attacco alla petroliera russa Qendil nelle acque neutre del Mediterraneo; Stavolta l’Europa batte un colpo.

Gentiloni: “Italia convinca UE a nuovi eurobond”/ “Debito comune per la difesa: Governo ha fiducia mercati” - L'ex commissario UE Gentiloni plaude la stabilità del Governo Meloni: “può convincere l'Europa ad emettere eurobond per la difesa comune”. ilsussidiario.net

Debito comune per la difesa: l’Italia può convincere l’Ue a emettere nuovi eurobond. Parla l’ex premier Paolo Gentiloni - Paolo Gentiloni vede le condizioni per un’iniziativa guidata dal governo italiano e agevolata dalla stabilità dell’esecutivo. milanofinanza.it

Marco Barzaghi. Flipperachi · FA9LA. L'INTER vola in testa con Lautaro, Milan e Napoli stop, colpo Juve. Lunedì 15 dicembre 2025 #rassegnastampa #edicola #giornali Buongiorno a tutti, ecco la rassegna stampa delle prime pagine dei giornali sportivi in edi - facebook.com facebook