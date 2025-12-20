Il ciclismo salentino rivive nella mostra Ritorno in pista
Il ciclismo salentino rivive nella mostra “Ritorno in pista”. LECCE - Lunedì 22 dicembre, alle 18:30, presso la Fabbrica delle Parole (ex Convitto Palmieri) di Lecce, si inaugura un evento dedicato alla storia e alla passione per questo sport, curato da Giuseppe Dell’Atti. Un’occasione per riscoprire le radici del ciclismo locale e valorizzare il patrimonio sportivo della regione. La mostra si propone di offrire uno sguardo approfondito sulla tradizione
LECCE - Lunedì 22 dicembre, alle 18:30, la Fabbrica delle Parole (ex Convitto Palmieri) di Lecce aprirà i battenti su “Ritorno in Pista!”, un evento straordinario curato da Giuseppe Dell’Atti che promette di riaccendere i motori di quella parte di memoria collettiva dello sport salentino. Non si. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Mondiali di Ciclismo su Pista, Consonni e Guazzini mettono il bronzo al collo nella Madison
Leggi anche: Ciclismo su pista, il Belgio chiude il Mondiale con l’oro nella Madison. Azzurri undicesimi
Il ciclismo salentino rivive nella mostra Ritorno in Pista!.
Il ciclismo salentino rivive nella mostra “Ritorno in Pista!” - LECCE –Lunedì 22 dicembre 2025, alle ore 18:30, la Fabbrica delle Parole (Ex Convitto Palmieri) di Lecce aprirà i battenti su "Ritorno in Pista! corrieresalentino.it
SULLE STRADE DELLA MEMORIA, UNA MOSTRA FOTOGRAFICA E UN EVENTO RICORDANO I CAMPIONI DEL CICLISMO SALENTINO, A LECCE LUNEDI’ 22 https://www.leccecronaca.it/index.php/2025/12/20/sulle-strade-della-memoria-una-mostra-fotog - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.