Il ciclismo salentino rivive nella mostra Ritorno in pista

Il ciclismo salentino rivive nella mostra “Ritorno in pista”. LECCE - Lunedì 22 dicembre, alle 18:30, presso la Fabbrica delle Parole (ex Convitto Palmieri) di Lecce, si inaugura un evento dedicato alla storia e alla passione per questo sport, curato da Giuseppe Dell’Atti. Un’occasione per riscoprire le radici del ciclismo locale e valorizzare il patrimonio sportivo della regione. La mostra si propone di offrire uno sguardo approfondito sulla tradizione

LECCE - Lunedì 22 dicembre, alle 18:30, la Fabbrica delle Parole (ex Convitto Palmieri) di Lecce aprirà i battenti su “Ritorno in Pista!”, un evento straordinario curato da Giuseppe Dell’Atti che promette di riaccendere i motori di quella parte di memoria collettiva dello sport salentino. Non si. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

