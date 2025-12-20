Il Cesena in 10 resiste alla Juve Stabia | al Manuzzi finisce 1-1

Cesena, 20 dicembre 2025 – Il Cesena impatta con la Juve Stabia in una partita abbastanza maschia, dove più che i giocatori hanno tenuto banco alcune decisioni arbitrali decisamente dubbie. I bianconeri, sotto di un gol, hanno l’occasione di ribaltarla nel giro di due minuti, con Bastoni che la pareggia e Blesa che segna il secondo, ma in fuorigioco. Poi è ancora Bastoni, nel secondo tempo, ad avere una doppia occasione di ribaltarla, prima di ricevere il secondo giallo. I bianconeri stringono i denti e iniziano le vacanze di Natale con un punto, che lascia un po’ di amaro in bocca per come è arrivato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

