il centro di adroterapia oncologica nel decreto economia del senato risorse per 24 milioni in tre anni

Dieci milioni per il 2026 e sette per ciascuno degli anni 2027 e 2028: è il contributo a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (Cnao) inserito nel Decreto economia approvato in Senato. Un traguardo destinato a garantire il completamento del progetto di espansione del Centro. La misura è subordinata al parere favorevole della Regione e le relative risorse rientrano tra quelle assegnate nell’ambito dei finanziamenti in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. "Sono sinceramente grato a tutte le istituzioni e alle forze politiche che hanno creduto nel valore strategico del nostro progetto – dice il presidente del Cnao, Gianluca Vago – e hanno lavorato insieme con spirito costruttivo e unità di intenti per raggiungere questo risultato straordinario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

