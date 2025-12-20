il caso di umberto paolillo agente suicida a turi al centro della puntata di notizie oggi su canale italia

Si è parlato oggi della tragedia avvenuta a Turi (Bari). Umberto Paolillo, agente di polizia penitenziaria, si è tolto la vita nella notte del 18 febbraio 2021, sparandosi con la pistola d’ordinanza all’interno della sua auto. Un detenuto ha raccontato come Paolillo fosse spesso vittima di offese e umiliazioni da parte di alcuni colleghi, deriso per l’età, la vita sentimentale e la convivenza con la madre. La battaglia della mamma di Umberto, Rosanna, per ottenere verità e giustizia, continua senza sosta. La vicenda è stata approfondita sabato mattina a “Notizie Oggi” su Canale Italia, con la conduzione di Massimo Martire, in una puntata dedicata alle storie di dolore e alle battaglie per la verità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Agente penitenziario suicida, no del gip all'archiviazione: «Indagare sulle molestie dei colleghi» - L’agente penitenziario Umberto Paolillo potrebbe essere stato vittima di maltrattamenti da parte di colleghi nel carcere di Turi dove prestava servizio. lagazzettadelmezzogiorno.it

