Il vicesindaco di Galliavola (Pavia) Enrico Broglia è stato caricato in auto e trasportato in aperta campagna. Qui è stato sequestrato e picchiato per ore da una banda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: 23enne sequestrato e picchiato per ore in un appartamento di Firenze, arrestati un uomo e una donna

Leggi anche: Si accorda per una notte di sesso ma i soldi non bastano: sequestrato e picchiato per ore, due donne a processo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Vicesindaco di Galliavola sequestrato per ore e malmenato; Il vicesindaco di Gallaviola sequestrato per ore e picchiato da una banda: l’ipotesi della rapina; Galliavola, sequestrato e picchiato in aperta campagna il vicesindaco Broglia; Il vicesindaco di Gallaviola sequestrato per ore e picchiato da una banda: l'ipotesi della rapina.

Il caso del vicesindaco sequestrato e picchiato per ore da una banda di sconosciuti nel Pavese - Il vicesindaco di Galliavola (Pavia) Enrico Broglia è stato caricato in auto e trasportato in aperta campagna. fanpage.it