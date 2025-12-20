Il calendario dell’immaginazione porta l’attesa del Natale in città

Un calendario dell’Avvento inedito e contemporaneo che si apre non con le mani, ma con lo sguardo: è questa l’idea alla base de Il Calendario dell’Immaginazione, videoinstallazione che porta la magia dell’attesa natalizia al centro dello spazio urbano di Bergamo bassa. Ogni sera, alle 17.15, la f acciata dello store Coin in via Zambonate 11 si trasforma in un racconto collettivo e partecipativo, dove ogni giorno prende vita una nuova finestra luminosa, un piccolo mondo poetico pronto a sorprendere passanti e cittadini. L’opera reinterpreta un gesto antico – aprire la finestra del calendario dell’Avvento – collegandolo alla contemporaneità attraverso luce, animazioni e texture digitali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

