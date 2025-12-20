Un sole che illumina la notte, dove serve, rischiarando la strada a chi ha bisogno di aiuto. È l’essenza del volontariato – la scelta di donne e uomini di essere luce, di portare calore e abbracciare chi si trova nell’ombra – quella rappresentata sulla copertina del calendario 2026, affidata ancora una volta all’estro di Giancarlo Caligaris. Un messaggio di speranza per l’anno che verrà. Con efficaci tratti di matita Caligaris ha dato forma allo spirito di questa iniziativa, promossa dal nostro Gruppo editoriale attraverso le sue testate – Il Giorno, La Nazione e il Resto del Carlino – e dedicata per il quarto anno consecutivo al volontariato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il calendario del volontariato per Natale

