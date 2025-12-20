Quei lavori di messa in sicurezza, coordinati dal Genio Civile, erano attesi da tempo dai residenti di Ginostra, “l'isola nell'isola” in ginocchio dopo le recenti alluvioni. Ma nessuno di loro avrebbe mai potuto immaginare di dover piangere la morte inaccettabile di chi era arrivato lì per dare. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il buio, la strada impervia e l'improvviso ribaltamento del mezzo: così è morto Carmelo Parisi.

