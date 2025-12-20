I lavori di messa in sicurezza erano attesi da tempo dai residenti di Ginostra, “l'isola nell'isola” rimasta in ginocchio dopo le recenti alluvioni che avevano reso necessario l'intervento coordinato dal Genio civile. Nessuno di loro, però, avrebbe mai potuto immaginare di piangere la morte. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Il buio, la strada impervia e l'improvviso ribaltamento del mezzo: così è morto Carmelo Parisi nelle Eolie

Leggi anche: Il buio, la strada impervia e l'improvviso ribaltamento del mezzo: così è morto Carmelo Parisi

Leggi anche: L'incidente a Ginostra, isola sconvolta per la morte di Carmelo Parisi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il buio, la strada impervia e l'improvviso ribaltamento del mezzo: così è morto Carmelo Parisi.

Il buio, la strada impervia e l’improvviso ribaltamento del mezzo: così è morto Carmelo Parisi - I lavori di messa in sicurezza erano attesi da tempo dai residenti di Ginostra, “l’isola nell’isola” rimasta in ginocchio dopo le recenti alluvioni che avevano reso necessario l’intervento coordinato ... mondopalermo.it

Un’intera strada al buio: i cittadini di Fregene denunciano mancanza di sicurezza - facebook.com facebook