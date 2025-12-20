Il buio la strada impervia e l' improvviso ribaltamento del mezzo | così è morto Carmelo Parisi nelle Eolie
I lavori di messa in sicurezza erano attesi da tempo dai residenti di Ginostra, “l'isola nell'isola” rimasta in ginocchio dopo le recenti alluvioni che avevano reso necessario l'intervento coordinato dal Genio civile. Nessuno di loro, però, avrebbe mai potuto immaginare di piangere la morte. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Il buio, la strada impervia e l'improvviso ribaltamento del mezzo: così è morto Carmelo Parisi
Leggi anche: L'incidente a Ginostra, isola sconvolta per la morte di Carmelo Parisi
Il buio, la strada impervia e l'improvviso ribaltamento del mezzo: così è morto Carmelo Parisi.
Il buio, la strada impervia e l’improvviso ribaltamento del mezzo: così è morto Carmelo Parisi - I lavori di messa in sicurezza erano attesi da tempo dai residenti di Ginostra, “l’isola nell’isola” rimasta in ginocchio dopo le recenti alluvioni che avevano reso necessario l’intervento coordinato ... mondopalermo.it
Un’intera strada al buio: i cittadini di Fregene denunciano mancanza di sicurezza - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.