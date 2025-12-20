A Riyadh finisce 1-1 nei tempi regolamentari, poi Ravaglia para due rigori e trascina i rossoblù alla prima finale di Supercoppa della loro storia. Lunedì la sfida al Napoli. Italiano: «Questa squadra ha un’anima. Andare sotto dopo due minuti poteva ammazzarci, invece siamo rimasti in partita. Ora ci giochiamo una partita storica». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il Bologna elimina l’Inter e vola in finale di Supercoppa

Leggi anche: Il Bologna vola in finale di Supercoppa: battuto l’Inter 4-3 ai calci di rigore

Leggi anche: Supercoppa basket 2025: Milano batte Bologna e vola in finale con Brescia

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Coppa Italia, il Bologna elimina l'Atalanta e vola in semifinale: crollano le quote del trionfo rossoblù - Il Bologna espugna il Gewiss Stadium di Bergamo nei quarti di finale di Coppa Italia, elimina l'Atalanta e torna in semifinale a distanza di 26 anni. calciomercato.com

Il Bologna vola in semifinale di Coppa Italia, il gol di Castro elimina l'Atalanta - A sfatare il tabù ci è riuscito Vincenzo Italiano, la sua squadra ha fatto fuori l'Atalanta grazie a un gol di ... calciomercato.com

NetweekSport. . Il Bologna elimina l’Inter ai calci di rigore dopo il pareggio per 1-1 nei novanta minuti regolamentari: sbaglia Bonny, Immobile glaciale, la disperazione del nostro Michele Borrelli #supercoppa #inter #reels #football #bologna - facebook.com facebook

Supercoppa, il #Bologna elimina l'Inter ai rigori e vola in finale #ASRoma x.com