Il bipolarismo sbilenco e l' anatra zoppa di Elly

È ormai chiaro che il sistema politico italiano si è attestato su un modello di "bipolarismo zoppo". Da ultimo ciò è emerso nel dibattito alla Camera su Europa e Ucraina che ha visto ovviamente una mozione unica da parte del centrodestra e ben sei mozioni da parte dei vari gruppi della sinistra. Questo evidenzia che, come già si era compreso, Schlein è sostanzialmente un'anatra zoppa. E il bipolarismo italiano si configura come una sorta di "bipolarismo imperfetto zoppo". Conte infatti si guarda bene dal riconoscere a Schlein il ruolo di leader della coalizione del campo largo e di prossimo candidato premier. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

