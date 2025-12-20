Il bilancio si sblocca Niente tagli ai servizi Opere per 13 milioni

Il consiglio comunale di Varese ha approvato il bilancio di previsione dopo uno stallo durato diversi giorni, causato dai duemila emendamenti presentati dalla Lega, risolto grazie a un’intesa tra maggioranza e opposizione sul tema sicurezza. "È un bilancio di tenuta sociale, senza aumenti né tagli ai servizi. Anzi dove necessario aumentiamo gli stanziamenti", ha detto l’assessora alle risorse Cristina Buzzetti. "Questo nonostante i tagli dei trasferimenti da parte dello Stato. A Varese il mancato trasferimento ha voluto dire oltre 750mila euro in meno nel 2025 e oltre ottocentomila euro nel 2026". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

