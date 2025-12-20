Il bilancio della Provincia | Ormai siamo un modello nel sostegno ai Comuni
Tra maggio e giugno 2026 si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale. "Questa compagine - è il bilancio di fine anno del presidente Luca Santambrogio - ha ottenuto ottimi risultati nonostante la legge Del Rio ed è diventata un modello per il sostegno offerto ai Comuni. Il prossimo anno ci aspetta anche la modifica della contabilità pubblica: vedremo come aiutare soprattutto le città più piccole". Santambrogio e i suoi funzionari hanno fatto il punto sull’attività 2025. Occhi puntati soprattutto sulla scuola con investimenti Pnrr per 39 milioni di euro, investiti per l’efficientamento energetico di 15 istituti (oltre all’apertura del primo indirizzo coreutico inaugurato al liceo Zucchi di Monza) e non solo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
