Il Barcellona punta a uno tra Bastoni e Gvardiol per la prossima estate fair play permettendo Mundo Deportivo
Josko Gvardiol e Alessandro Bastoni sono finiti nel mirino del Barcellona per rinforzare la difesa in vista del prossimo mercato estivo. I blaugrana, però, dovranno fare i conti con il fair play finanziario. Bastoni e Gvardiol nel mirino del Barcellona per l’estate. Come riportato dal Mundo Deportivo: È vero che sono giocatori con ingaggi alti e che il Barça ora non è nemmeno nella norma della regola 1:1 degli stipendi per il “fair play”. Tuttavia, in uno scenario in cui il club torna alla situazione in cui può riacquistare, come in estate, Gvardiol e Bastoni sarebbero obiettivi chiari. I due giocatori soddisfano ciò che viene cercato: un centrale mancino che può giocare anche come terzino, che ha esperienza senza essere molto vecchio, che sa cos’è l’alta concorrenza e che a livello contrattuale offre opzioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
