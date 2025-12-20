il 19 gennaio riprende la circolazione dei treni tra marradi e crespino del lamone

Faenza (Ravenna), 20 dicembre 2025 – In anticipo rispetto ai tempi previsti, lunedì 19 gennaio riprenderà la circolazione dei treni tra Marradi e Crespino del Lamone. Sono infatti in corso di ultimazione le lavorazioni per il ripristino di tratti di sede ferroviaria, gallerie e impianti tecnologici. Torna così percorribile in treno l’intera linea Faentina Firenze – Borgo S. Lorenzo – Marradi – Faenza. Lungo la tratta saranno attivati alcuni rallentamenti di breve estesa. Sarà inoltre implementato anche tra Marradi e Crespino del Lamone il Sanf (acronimo del Sistema allertamento nazionale frane), già attivo tra Marradi e Faenza e tra Borgo San Lorenzo e Crespino del Lamone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

