Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, venerdì 19 dicembre 2025. Avellino – Dopo alcuni giorni nei quali sono state registrate importanti, e pericolose, concentrazioni di polveri sottili – nello specifico pm10 – il Comune ha messo a punto una serie di contromisure. Si è partito dal divieto di qualsiasi tipologia di combustione all’apert o, comprese le deroghe consentite dall’art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; il divieto di utilizzare generatori con la classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle; il divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso; potenziamento dei controlli riguardo il rispetto del divieto di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di spandimento dei liquami. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: Benevento e Casertana, serata perfetta. 16enne violentata a Ferragosto, due arresti

Leggi anche: 16enne violentata a Ferragosto, arrestati due minori del Salernitano

Leggi anche: Salerno, 16enne stuprata in spiaggia a Ferragosto: in manette due 17enni

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Con un poker a Cerignola vola il Benevento. A Giugliano la Casertana vince 0-3; Le previsioni meteo a Napoli e in Campania di venerdì 12 dicembre; Nasce la Federazione degli Architetti PPC della Campania: Emilio Franco eletto presidente; Le previsioni meteo a Napoli e in Campania del weekend dal 20 al 21 dicembre.

Con un poker a Cerignola vola il Benevento. A Giugliano la Casertana vince 0-3 - Contro l'Audace giochi chiusi già nel primo tempo. rainews.it