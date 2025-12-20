Lo avevamo detto, Mainoo è il Vergara del Manchester United. E questo pezzo di Athletic lo conferma. Come riporta Athletic, l’onestà brutale di Ruben Amorim sta diventando uno dei tratti più discussi della sua gestione al Manchester United: una franchezza che divide tifosi e addetti ai lavori, soprattutto quando a farne le spese sono i giovani del vivaio, finiti al centro di critiche pubbliche e di un dibattito più ampio sul ruolo dell’accademia e sulle priorità del club che continua a non avere pace. I tifosi dello United criticano l’onestà di Amorim, di certo non il problema principale a Manchester (Athletic). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - I tifosi dello United rompono le cebollitas ad Amorim perché non fa giocare Mainoo (il Vergara di Manchester)

Leggi anche: Mainoo è il Vergara del Manchester United, il suo mancato impiego scatena piazza e critica

Leggi anche: Manchester United buco nero: altro dramma. I tifosi chiedono l’esonero di Amorim

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Calcio Femminile Italiano. . Affluenza all’Allianz Stadium in occasione di Juventus Women - Manchester United: sono tanti o sono pochi 7000 tifosi Scrivi la tua opinione nei commenti. #calcio #calciofemminile #calciofemminileitaliano #juventus #juve - facebook.com facebook

#JuventusWomen, #Salvai ringrazia i tifosi Il suo messaggio - FOTO x.com