I Supersonic alla finale di Talent Busters
Ospiti prestigiosi alla finale di "Talent Busters-l’Acchiappatalenti" edizione numero quattordici, il format di successo di Toscana Tv, ideato e presentato dalla talent scout pistoiese Elisabetta Branchetti, che si dedica a questo progetto che la passione e l’entusiasmo di sempre. All’ultimo atto della manifestazione, che si terrà il prossimo 27 marzo al Dancing Milleluci di Casalguidi, prenderanno parte infatti i Supersonic, un gruppo di conosciuti e apprezzati ballerini con disabilità della scuola di ballo Ten Dance, che si prepara al circolo Dlf (Dopo Lavoro Ferroviario) di piazza Dante Alighieri, a Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Italia’s got talent, stasera la finale
Leggi anche: Se tu sês bon, serata finale del talent show
I Supersonic alla finale di Talent Busters.
I "Supersonic" alla finale di Talent Busters - l’Acchiappatalenti" edizione numero quattordici, il format di successo di Toscana Tv, ideato e presentato dalla talent scout pistoiese Elisabetta ... lanazione.it
Voci nuove Talent Busters verso la finale - Tra i collaboratori dell’evento ideato da Elisabetta Branchetti il musicista pistoiese Oliver Lapio, reduce dal Leone D’Oro Veneziano Si avvicina la data dell’ undicesima edizione del Talent Busters, ... lanazione.it
Litorale Supersonics 44 - BVO Annone 42 Il risultato finale premia i Sonics ma Annone gioca una partita gagliarda soprattutto in difesa nel pitturato mettendoci tanta grinta e intensità. In una partita dal punteggio così basso, la differenza sta nella precisione nei - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.