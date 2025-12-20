I Supersonic alla finale di Talent Busters.

Ospiti prestigiosi alla finale di "Talent Busters-l’Acchiappatalenti" edizione numero quattordici, il format di successo di Toscana Tv, ideato e presentato dalla talent scout pistoiese Elisabetta Branchetti, che si dedica a questo progetto che la passione e l’entusiasmo di sempre. All’ultimo atto della manifestazione, che si terrà il prossimo 27 marzo al Dancing Milleluci di Casalguidi, prenderanno parte infatti i Supersonic, un gruppo di conosciuti e apprezzati ballerini con disabilità della scuola di ballo Ten Dance, che si prepara al circolo Dlf (Dopo Lavoro Ferroviario) di piazza Dante Alighieri, a Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

