“I sogni son desideri”: il concerto, emozioni e applausi al Teatro Golden. Un viaggio ricco di emozioni attraverso i celebri capolavori Disney. Lo spettacolo, organizzato da Rain Produzione con la direzione artistica di Mirko Ciulla, giunto alla sua undicesima edizione, ha incantato il pubblico. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - "I sogni son desideri": il concerto, emozioni e applausi al Teatro Golden

Leggi anche: La magia dei classici Disney, al teatro Golden lo spettacolo "I sogni son desideri – il concerto"

Leggi anche: Dai Social al Teatro: The Coniugi al Teatro Golden con “Ho ragione lei”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

I Sogni son Desideri - Il concerto al Teatro Golden di Palermo; Tra sogni e desideri al Teatroteam di Bari ( 10 Gennaio, 2026 21:00) – intervista a Diana Del Bufalo; Tra sogni e desideri: Diana Del Bufalo al TAM con le più belle colonne sonore Disney; Weekend, cosa fare in Veneto: cori gospel, spettacoli natalizi e musica, in questo fine settimana si respira il clima delle feste.

"I Sogni son Desideri - Il concerto" al Teatro Golden di Palermo - Venerdì 19 dicembre 2025 (alle 17:00 e alle 21:00), il TEATRO GOLDEN di PALERMO ospita "I SOGNI SON DESIDERI - guidasicilia.it