Francesco Sami ha realizzato un nuovo calendario 2026, dove sono pubblicate le immagini di una selezione di suoi dipinti. La prima copia è stata consegnata nei giorni scorsi al sindaco Matteo Gozzoli, il quale ha ringraziato il concittadino per l’omaggio. Sami è un artista autodidatta molto noto a Cesenatico, dove è impegnato anche nel sociale ed è stato presidente della sezione dell’Avis per un quarto di secolo, dal 2000 sino all’inizio di quest’anno. Francesco ha fatto anche parte del gruppo di gemellaggio della città e in età adulta, incoraggiato da tanti amici, ha iniziato a dipingere, concentrandosi su soggetti a lui cari, come alcune vedute di luoghi simbolo di Cesenatico, come il porto canale, le antiche barche del Museo della Marineria con le vele al terzo, la spiaggia, ma anche altri paesaggi e soggetti della natura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I simboli di Cesenatico visti da Francesco Sami

