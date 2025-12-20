I Ritornati dal lockdown alla rinascita lucana | Animiamo borghi e quartieri con storie di coraggio radici riscoperte e scelte consapevoli Accompagniamo chi torna sosteniamo chi resta e orientiamo chi sogna di partire
Una generazione che aveva lasciato il Mezzogiorno sta tornando indietro. Non per rassegnazione, ma per ridefinire il proprio futuro. Una community di rientrati ha trasformato Matera in una città aperta che raccoglie esperienze e visioni. Abbiamo incontrato i due fondatori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
I Ritornati, dal lockdown alla rinascita lucana: «Animiamo borghi e quartieri con storie di coraggio, radici riscoperte e scelte consapevoli. Accompagniamo chi torna, sosteniamo chi resta e orientiamo chi sogna di partire».
