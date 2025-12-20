I protagonisti del nostro presepe tra i luoghi del Museo Bernareggi

Il presepe rappresenta un momento tradizionale e significativo della cultura natalizia. Attraverso un percorso tra le opere del Museo Bernareggi, è possibile scoprire come la Natività sia stata interpretata e rappresentata nel corso dei secoli. I protagonisti del nostro presepe tra i luoghi del Museo Bernareggi Un percorso tra le opere del museo permette di vivere la Natività nel segno dell’arte, con Maria, Giuseppe, i pastori e gli angeli che vivono nei capolavori dell’arte sacra bergamasca

Un percorso tra le opere del museo permette di vivere la Natività nel segno dell'arte, con Maria, Giuseppe, i pastori e gli angeli che vivono nei capolavori dell'arte sacra bergamasca.

