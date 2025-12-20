I pronostici di sabato 20 dicembre, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Eredivisie e altri campionati Nella settimana in cui le prime tre della classifica (Inter, Milan e Napoli) sono impegnate nella Final Four di Supercoppa Italiana a Riad in Arabia Saudita, Juventus e Roma – attardate rispetto a nerazzurri, rossoneri e partenopei – hanno l’opportunità di rosicchiare qualche punto in uno scontro diretto che promette scintille. Sfida mai banale quella tra la Signora e la Lupa, in questo momento rispettivamente quinta e quarta, con i capitolini avanti di quattro lunghezze. Mai banale soprattutto per Luciano Spalletti, che sulla sponda giallorossa del Tevere – sia nel bene che nel male – ha lasciato dei ricordi indelebili. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

I pronostici di sabato 20 dicembre: Serie A, Premier League, Bundesliga e Liga

Pronostico Juventus - Roma: i precedenti premiano Spalletti e la Juve, combo Multigoal favorita e Over 0.5 con superquota a 10.00 - Roma è un match della sedicesima giornata di Serie A, con inizio alle 20. assopoker.com